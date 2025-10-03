Gen Z protests in world: नेपाल, केन्या, मेडागस्कर के बाद मोरक्को में उबाल, एक दर्जन शहरों में प्रदर्शन जारी, युवाओं की क्या है मांग?

हाल ही में अगाडिर के सार्वजनिक अस्पताल में आठ महिलाओं की मौत से मोरक्को की स्वास्थ्य प्रणाली की पोल खुल गई और युवाओं ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मोरक्को इस साल के अंत में फ़ुटबॉल के अफ़्रीका कप ऑफ़ नेशंस की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है और राजनेता 2026 में संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। जेन जेड 212 ने एक बयान में कहा, "स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार कोई खोखला नारा नहीं बल्कि एक गंभीर मांग है।"