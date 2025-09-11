Gen Z Nepal: पाकिस्तानी PM भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने पर क्यों भड़क उठे थे नेपाली युवा? जोरदार विरोध के आगे राजा बीरेंद्र ने मानी हार

हालांकि राजा बीरेंद्र ने छात्र आंदोलन की मांगो को पूरा करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बल्कि राजा बीरेंद्र ने छात्र आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पुलिस का भरपूर सहारा लिया। इसके साथ ही राजा ने छात्रों के आंदोलन में फूट डालने के लिए ‘राष्ट्रवादी स्वतंत्र विद्यार्थी मंडल’ का भी गठन कर दिया। इस संगठन को नेपाल में मंडले के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रवादी स्वतंत्र विद्यार्थी मंडल के सदस्य आंदोलनरत छात्रों को विरोध से दूर करने के लिए हर हथकंडे अपनाते रहे। नेपाल सरकार द्वारा प्रायोजित विधार्थी मंडल के सदस्यों ने आंदोलनकारियों के साथ हिंसक व्यवहार को भी अंजाम देते रहे लेकिन आंदोलन की आंच और तेजी होती चली गई।