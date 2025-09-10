Nepal Protest: बेरोजगारी, महंगाई के साथ ‘बीमार’ स्वास्थ्य व्यवस्था से नेपाल में फूटा Gen Z का गुस्सा, इन बीमारियों से बढ़ा दिमाग पर बोझ

नेपाल में इस साल अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बीमारी हर साल मानसून के सीजन में अपना पांव पसारती है और हर साल कई लोगों की जान लेकर ही थमती और अगले साल के मानसून में दोबारा प्रकट हो जाती है। इस बुखार से देश के 36 जिले प्रभावित हैं। यह बीमारी मच्छर जनित है। इस साल जापानी बुखार से ज़्यादातर मौतें 15 साल से ऊपर के लोगों की हुई हैं। इसका मतलब है कि मरने वालों में ज्यादातर लोगों को वायरल ब्रेन इंफेक्शन का टीका नहीं लगाया गया था। वर्ष 2005 तक नेपाल चेंगदू वैक्सीन की शुरुआत से पहले इंसेफेलाइटिस से हर साल पूरे देश में 2,000 तक लोग मारे जाते थे। जापानी बुखार से तराई के जिलों बांके, बर्दिया, डांग और कैलाली इलाके में सबसे ज्यादा मौतें होती थीं।