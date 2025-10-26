छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरा यूरोप का परिंदा, गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ का ऐतिहासिक आगमन

गिधवा-परसदा के तालाब और वेटलैंड्स, जो लगभग 180 हेक्टेयर एरिया में फैले हैं, हर साल सैकड़ों देसी और विदेशी पक्षियों को अपनी ओर खींचते हैं। ग्रे हेरॉन, ओपन-बिल्ड स्टॉर्क, ब्लैक-हेडेड आइबिस, कॉमन टील और पिंटेल डक जैसी प्रजातियां यहां पहले ही देखी जा चुकी हैं। (Gidhwa-Parsada) इस साल मैलार्ड्स (Mallard Bird) का आना यह साबित करता है कि बेमेतरा का क्लाइमेट और वॉटर बॉडीज़ इंटरनेशनल माइग्रेटरी पक्षियों के लिए आइडियल बन रहे हैं। लोकल बर्डवॉचर्स और फोटोग्राफर्स ने मैलार्ड्स की मौजूदगी को कैमरे में कैद किया, जिससे उनकी मौजूदगी कन्फर्म हुई।