गंगामुंडा घाट पर 20 साल बाद छठ महापर्व की धूम, महापौर ने मौके पर पहुंच तैयारियों की समीक्षा की

Chhattisgarh News: आगामी छठ महापर्व को लेकर नगर निगम ने गंगा मुंडा तालाब को 20 साल बाद सबसे साफ-सुथरा बना दिया है। पिछले 15 दिनों से वीड हार्वेस्टर मशीन को दलपत सागर से विशेष रूप से लाकर गंगा मुंडा में उतारा गया था, जिसके बाद जलकुंभी और कमल नाल की सफाई कर घाट की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दो दशक बाद गंगा मुंडा घाट इतना स्वच्छ नजर आ रहा है, जिससे मिथिला समाज में उत्साह का माहौल है।