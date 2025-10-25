Patrika LogoSwitch to English

गंगामुंडा घाट पर 20 साल बाद छठ महापर्व की धूम, महापौर ने मौके पर पहुंच तैयारियों की समीक्षा की

Chhattisgarh News: आगामी छठ महापर्व को लेकर नगर निगम ने गंगामुंडा तालाब की 20 साल बाद व्यापक सफाई कर घाट को पूरी तरह बदल दिया है।

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 25, 2025

छठ महापर्व (Photo source- Patrika)

छठ महापर्व (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: आगामी छठ महापर्व को लेकर नगर निगम ने गंगा मुंडा तालाब को 20 साल बाद सबसे साफ-सुथरा बना दिया है। पिछले 15 दिनों से वीड हार्वेस्टर मशीन को दलपत सागर से विशेष रूप से लाकर गंगा मुंडा में उतारा गया था, जिसके बाद जलकुंभी और कमल नाल की सफाई कर घाट की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दो दशक बाद गंगा मुंडा घाट इतना स्वच्छ नजर आ रहा है, जिससे मिथिला समाज में उत्साह का माहौल है।

Chhattisgarh News: महापौर के सख्त निर्देश

महापौर ने निगम अधिकारियों को घाटों की स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। गंगा मुंडा में वीड हार्वेस्टर मशीन से सफाई कार्य युद्धस्तर पर जारी रखने कहा है। वहीं टाइल्स को रंगने की प्रक्रिया भी जारी है। प्रकाश, पेयजल, चेंजिंग रूम, सुरक्षा गार्ड और चिकित्सा व्यवस्था की तैयारी भी तेज कर दी गई है।

नागरिकों से अपील

तालाब या घाटों में कचरा या प्लास्टिक न फेंकें

गीला-सूखा कचरा अलग-अलग रखें

निगम के वन वाहनों को ही कचरा सौंपें

स्वच्छता अभियान में सहयोग करें

Chhattisgarh News: शुक्रवार को महापौर संजय पांडे ने गंगा मुंडा, दलपत सागर और अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ एमआईसी सदस्य लक्ष्मण झा, निर्मल पाणिग्रही, आयुक्त प्रवीण कुमार वर्मा, पार्षद बसंती समरथ, पूर्व पार्षद अतुल कौशल, कार्यपालन अभियंता गोपाल भारद्वाज, अजय बानिक, विमल पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दलपत सागर राम मंदिर के समीप छठ घाट का विशेष निरीक्षण किया गया, जहां रितेश सिन्हा, पंडित विपिन तिवारी, सीमा चौबे, आदर्श समेत अन्य लोग मौजूद थे।

