Gold Price Outlook: सोने में अभी और आएगी तेजी या लड़खड़ाकर गिरेंगी कीमतें? एक्सपर्ट्स से समझिए क्या रहेगा ट्रेंड

Gold Price Outlook: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने नौ महीने के अंतराल के बाद अपने रेट कट सायकल को दोबारा शुरू करते हुए बेंचमार्क रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कमी की है। इससे नई दरें अब 4% से 4.25% के दायरे में होंगी। इस फैसले का असर तुरंत कमोडिटी मार्केट पर दिखा, जहां वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड रिकॉर्ड स्तर 3,707.57 डॉलर प्रति औंस तक उछला गया। हालांकि बाद में थोड़ा गिरकर 3,662 डॉलर पर आ गया।
फेड ने संकेत दिया है कि वह अब ज्यादा संतुलित नीति की ओर बढ़ रहा है, जहां उसे महंगाई और सुस्त पड़ते लेबर मार्केट दोनों का संतुलन बनाना है। बाजार विश्लेषक इस फैसले के बाद सोने के लॉन्ग टर्म आउटलुक को लेकर आशावादी हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार, यह कदम पहले से ही अनुमानित था। फेड ने 2025 में अतिरिक्त 50 आधार अंकों की कटौती का संकेत दिया है, जो सोने के लिए सकारात्मक है। गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में डॉलर इंडेक्स 96 से नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे सोने का ट्रेंड लंबी अवधि में मजबूत दिखता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेरी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन लंबी अवधि में सोना वैश्विक स्तर पर 3,750 से 3,800 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजार में 1,13,000 से 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।
हालांकि, सभी एक्सपर्ट्स निकट भविष्य को लेकर इतने आशावादी नहीं हैं। केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अमित गुप्ता ने कहा, 'फेड की 0.25% कटौती पहले से ही बाजार में शामिल थी। इसी वजह से सोना और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लंबी अवधि में यह सपोर्टिव रहेगा, लेकिन निकट भविष्य में डॉलर की रिकवरी और डेटा-ड्रिवन आउटलुक के चलते उतार-चढ़ाव बना रहेगा। केडिया ने कहा कि सोने की कीमतें गिरकर 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। इसके बाद अगली फेड रेट कट सोने को और सपोर्ट देगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार, निकट भविष्य में भले ही सोना वोलैटाइल दिखे, लेकिन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की नरम मौद्रिक नीतियों की ओर झुकाव से सोने का लंबी अवधि का रुख अनुकूल दिख रहा है।
घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार शाम 3 अक्टूबर 2025 की डिलीवरी वाला सोना 0.22 फीसदी या 237 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,585 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 0.19 फीसदी या 242 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,226 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।