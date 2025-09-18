Gold Price Outlook: सोने में अभी और आएगी तेजी या लड़खड़ाकर गिरेंगी कीमतें? एक्सपर्ट्स से समझिए क्या रहेगा ट्रेंड

हालांकि, सभी एक्सपर्ट्स निकट भविष्य को लेकर इतने आशावादी नहीं हैं। केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अमित गुप्ता ने कहा, 'फेड की 0.25% कटौती पहले से ही बाजार में शामिल थी। इसी वजह से सोना और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लंबी अवधि में यह सपोर्टिव रहेगा, लेकिन निकट भविष्य में डॉलर की रिकवरी और डेटा-ड्रिवन आउटलुक के चलते उतार-चढ़ाव बना रहेगा। केडिया ने कहा कि सोने की कीमतें गिरकर 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। इसके बाद अगली फेड रेट कट सोने को और सपोर्ट देगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार, निकट भविष्य में भले ही सोना वोलैटाइल दिखे, लेकिन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की नरम मौद्रिक नीतियों की ओर झुकाव से सोने का लंबी अवधि का रुख अनुकूल दिख रहा है।