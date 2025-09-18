Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Gold Price Outlook: सोने में अभी और आएगी तेजी या लड़खड़ाकर गिरेंगी कीमतें? एक्सपर्ट्स से समझिए क्या रहेगा ट्रेंड

Gold Price Outlook: अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती की है। साथ ही साल 2025 में 2 और रेट कट के संकेत दिये हैं। इससे सोने की कीमतों में लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव असर पड़ेगा।

भारत

Pawan Jayaswal

Sep 18, 2025

Gold Price Outlook
फेड रेट में कटौती का असर सोने पर भी पड़ेगा। (PC: Freepik)

Gold Price Outlook: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने नौ महीने के अंतराल के बाद अपने रेट कट सायकल को दोबारा शुरू करते हुए बेंचमार्क रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कमी की है। इससे नई दरें अब 4% से 4.25% के दायरे में होंगी। इस फैसले का असर तुरंत कमोडिटी मार्केट पर दिखा, जहां वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड रिकॉर्ड स्तर 3,707.57 डॉलर प्रति औंस तक उछला गया। हालांकि बाद में थोड़ा गिरकर 3,662 डॉलर पर आ गया।

पॉजिटिव है सोने का लॉन्ग टर्म आउटलुक

फेड ने संकेत दिया है कि वह अब ज्यादा संतुलित नीति की ओर बढ़ रहा है, जहां उसे महंगाई और सुस्त पड़ते लेबर मार्केट दोनों का संतुलन बनाना है। बाजार विश्लेषक इस फैसले के बाद सोने के लॉन्ग टर्म आउटलुक को लेकर आशावादी हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार, यह कदम पहले से ही अनुमानित था। फेड ने 2025 में अतिरिक्त 50 आधार अंकों की कटौती का संकेत दिया है, जो सोने के लिए सकारात्मक है। गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में डॉलर इंडेक्स 96 से नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे सोने का ट्रेंड लंबी अवधि में मजबूत दिखता है।

ये भी पढ़ें

Gold Price Today: सोने में जबरदस्त गिरावट, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में किस भाव बिक रहा गोल्ड?
कारोबार
Gold Price Today

शॉर्ट टर्म में हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग

एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेरी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन लंबी अवधि में सोना वैश्विक स्तर पर 3,750 से 3,800 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजार में 1,13,000 से 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।

अभी आएगी गिरावट पर लॉन्ग टर्म में तेजी

हालांकि, सभी एक्सपर्ट्स निकट भविष्य को लेकर इतने आशावादी नहीं हैं। केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अमित गुप्ता ने कहा, 'फेड की 0.25% कटौती पहले से ही बाजार में शामिल थी। इसी वजह से सोना और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लंबी अवधि में यह सपोर्टिव रहेगा, लेकिन निकट भविष्य में डॉलर की रिकवरी और डेटा-ड्रिवन आउटलुक के चलते उतार-चढ़ाव बना रहेगा। केडिया ने कहा कि सोने की कीमतें गिरकर 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। इसके बाद अगली फेड रेट कट सोने को और सपोर्ट देगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार, निकट भविष्य में भले ही सोना वोलैटाइल दिखे, लेकिन ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की नरम मौद्रिक नीतियों की ओर झुकाव से सोने का लंबी अवधि का रुख अनुकूल दिख रहा है।

वायदा बाजार में गिरा सोना

घरेलू वायदा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार शाम 3 अक्टूबर 2025 की डिलीवरी वाला सोना 0.22 फीसदी या 237 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,585 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 0.19 फीसदी या 242 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,226 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Gold Investment: इस नवरात्रि सुनार से खरीदें सोना या पेपरलेस गोल्ड लेने में है फायदा? जानिए फायदे-नुकसान
कारोबार
Gold Investment

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 05:32 pm

Hindi News / Patrika Special / Gold Price Outlook: सोने में अभी और आएगी तेजी या लड़खड़ाकर गिरेंगी कीमतें? एक्सपर्ट्स से समझिए क्या रहेगा ट्रेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.