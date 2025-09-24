सोने में निवेश सबसे भरोसेमंद: एक साल में सोना 41000 रुपए महंगा, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे दाम

एक नजर डालें तो पता चलेगा कि सोने के दामों में लगातार वृद्धि का दौर चल रहा है। एक साल में ही 24 कैरेट सोने के भाव 41 हजार 690 रुपए प्रति दस ग्राम बढ़ गए हैं। 23 सितंबर को इसके दाम 1 लाख 18 हजार रुपए प्रति दस ग्राम रहे, जबकि पिछले साल इसी तारीख को सोना 76 हजार 310 रुपए प्रति दस ग्राम था।