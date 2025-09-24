सोने में निवेश सबसे भरोसेमंद: एक साल में सोना 41000 रुपए महंगा, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे दाम

Gold Price News: सोना नित नई ऊंचाई छू रहा है। महंगा होने के बावजूद निवेश के लिए अब भी सोना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। खासकर त्योहारी सीजन में लोग सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दिनों में भी सोने के दाम बढ़ेंगे और निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न मिलेगा।
एक नजर डालें तो पता चलेगा कि सोने के दामों में लगातार वृद्धि का दौर चल रहा है। एक साल में ही 24 कैरेट सोने के भाव 41 हजार 690 रुपए प्रति दस ग्राम बढ़ गए हैं। 23 सितंबर को इसके दाम 1 लाख 18 हजार रुपए प्रति दस ग्राम रहे, जबकि पिछले साल इसी तारीख को सोना 76 हजार 310 रुपए प्रति दस ग्राम था।
इसी तरह सोना जेवराती भी 1 लाख 10 हजार रुपए पहुंच गया है, जबकि पिछले साल 23 तारीख को इसके दाम 70 हजार 950 रुपए थे। एक साल में दामों में 39 हजार 050 रुपए प्रति दस ग्राम बढ़े हैं। चांदी भी एक साल में 46 हजार 300 रुपए चढ़कर 1 लाख 39 हजार रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।
दामों में लगातार हो रही तेजी के चलते व्यापारियों ने कम वजन की ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया है। हर परिवार की जेब के अनुसार सोने के आभूषण बाजार में मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में लोगों ने ज्वेलरी की खरीदारी शुरू कर दी है।
नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाजारों में ग्राहकी तेज हो चली है। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, ज्वेलरी सहित सभी तरह के आइटमों की जमकर बिक्री हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब लगातार ग्राहकी परवान पर रहेगी। दिवाली सीजन के साथ शादियों की खरीदारी शुरू होगी। ऐसे में व्यापारी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
सोने में निवेश सबसे सुरक्षित है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोना खरीदना लोगों की पहली पसंद है। यही वजह है कि महंगा होने के बावजूद लोग इसकी खरीद कर रहे हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहक पहुंच रहे हैं। अच्छे मानसून का इस पर असर साफ नजर आएगा।
दीपक गर्ग, सर्राफा व्यापार कमेटी, अलवर