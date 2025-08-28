जितनी की थी उम्मीदें, मिला उसका आधा, क्या मान जाएंगे चिराग या करेंगे बगावत? क्या कहता है पुराना इतिहास

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पुलाव जब धीमी आंच पर पक रही थी, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी 50 सीटों की डिमांड कर रही थी। लोजपा के नेता 50 सीटों से कम को स्वाभिमान से समझौता बता रहे थे, लेकिन अब NDA में पार्टी के हिस्से आधी से भी कम 20 सीटें आई हैं, लेकिन अब सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा उठ रही है कि क्या चिराग 20 सीटों पर मान जाएंगे या फिर बगावत कर सकते हैं। उनका पुराना इतिहास भी बगावत की गवाही दे रहा है।