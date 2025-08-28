Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

जितनी की थी उम्मीदें, मिला उसका आधा, क्या मान जाएंगे चिराग या करेंगे बगावत? क्या कहता है पुराना इतिहास

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान ने जितनी उम्मीदें पाल रखी थीं, हकीकत में उन्हे उसका आधा भी नहीं मिला है। क्या अब चिराग पासवान मान जाएंगे या फिर अपना पुराना इतिहास दोहराएंगे।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 28, 2025

Chirag Paswan
चिराग पासवान के हिस्से आई 20 सीटें (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)

Bihar Election2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जदयू (JDU) विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। जदयू के हिस्से 102 सीटें, बीजेपी (BJP) 101, लोजपा (रा) 20, हम और रालोम को 10-10 सीटें आई हैं। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है।

लोजपा (रा) की 50 की थी डिमांड

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पुलाव जब धीमी आंच पर पक रही थी, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी 50 सीटों की डिमांड कर रही थी। लोजपा के नेता 50 सीटों से कम को स्वाभिमान से समझौता बता रहे थे, लेकिन अब NDA में पार्टी के हिस्से आधी से भी कम 20 सीटें आई हैं, लेकिन अब सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा उठ रही है कि क्या चिराग 20 सीटों पर मान जाएंगे या फिर बगावत कर सकते हैं। उनका पुराना इतिहास भी बगावत की गवाही दे रहा है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: NDA में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ, JDU 102, BJP 101, जानिए चिराग, मांझी और कुशवाहा को कितनी मिली सीटें
राष्ट्रीय
CM Nitish Kumar

जीजा अरुण ने कहा, चिराग को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए

जमुई से सांसद व चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने X पर लिखा था कि चिराग को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं में ये भावना है कि वो आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। इससे पहले बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग का प्रस्ताव पारित किया था।

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया था ऐलान

आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में चुनावी बिगुल फूंकते हुए लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार की जनता ही मेरा परिवार है। अब यह फैसला भी बिहार की जनता को ही लेना है कि मैं कहां से विधानसभा चुनाव लड़ूं। प्रदेश की जनता मुझे जहां से चुनाव लड़ने कहेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। मैं विधायक बनकर जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा। मैं 243 सीटों से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सत्ता या पद मायने नहीं रखता, केवल बिहारी मायने रखते हैं।

नीतीश संग खट्टे मीठे रिश्ते

चिराग पासवान के बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने NDA से अलग होकर चुनाव लड़ा था। लोजपा ने जदयू को 35 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। जिससे जदयू की सीटें घटकर 43 पर आ गई थीं। कुछ दिनों पहले तक वह राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं।

क्या अब मित्र PK की बात मानेंगे चिराग

प्रशांत किशोर ने चिराग के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उन्हें सलाह दी थी। प्रशांत, चिराग पासवान को निजी तौर पर अपना मित्र बताते हैं। पीके ने कहा कि अगर उन्हें बिहार में बड़ी भूमिका निभानी है तो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना होगा। पीके ने कहा कि चिराग मेरे मित्र हैं। हम उनके लिए अच्छी बात बोलते हैं। बिहार की राजनीति में उन्हें तब सीरियसली लिया जाएगा, जब वह केंद्र की राजनीति छोड़कर राज्य की राजनीति में आएंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 01:26 pm

Hindi News / Patrika Special / जितनी की थी उम्मीदें, मिला उसका आधा, क्या मान जाएंगे चिराग या करेंगे बगावत? क्या कहता है पुराना इतिहास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.