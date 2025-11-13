हलाल सर्टिफिकेट का सच: मांस से आगे बढ़कर शैंपू, साबुन और कपड़ों तक क्यों पहुंचा यह बिजनेस?

हलाल सर्टिफिकेट विवादों में हमेशा से ही रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल-सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पहले ही बैन लगा दिया है। हालांकि, इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल सीमेंट और लोहे की छड़ें जैसी नॉन फूड आइटम्स के लिए भी किया जा रहा है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया हर भारतीय उपभोक्ता के खाद्य उत्पादों या अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले दूसरे उत्पादों के संबंध में जानकारी हासिल करने के अधिकार का हिस्सा है, इसे केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रखा जा सकता और न ही केवल एक्सपोर्ट के उद्देश्यों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में फैसला आना अभी बाकी है।