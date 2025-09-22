Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Navratri 9 Devi : नवरात्रि की नौ देवियां और पुरुष जीवन की नौ महिलाएं, जिनके रिश्तों में छिपा है ये संदेश

Navratri 9 Devi In Men's Life : नवरात्रि पर हम हर साल नौ देवियों की पूजा करते हैं। इन नौ देवियों की एक ताकत पुरुषों के जीवन में ताउम्र बनी रहती है। पर कैसे, आइए हम इस बात को नवरात्रि स्पेशल सीरीज में समझते हैं।

भारत

Ravi Gupta

Sep 22, 2025

navratri 9 devi forms, navratri 9 devi forms men life, navratri 9 devi meaning, navratri special story,
Navratri 9 Devi | प्रतीकात्मक फोटो | Pic- Grok AI

Navratri 9 Devi :“नारी जीवन की आत्मा है, उसके बिना जीवन अधूरा है।” रवींद्रनाथ टैगोर की ये लाइन नारी के महत्व को बताती है। इस बात को हम नवरात्रि की नौ देवियों व अपनी असल जिंदगी की महिलाओं के जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। आइए, इस नवरात्रि पर पुरुष जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझते हैं। ये नौ दिन और नौ देवी हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रत्येक महिला, हम पुरुषों के जीवन में शक्ति, मार्गदर्शन, प्रेम और सुरक्षा… का प्रतीक हैं।

Navratri 9 Devi In Men's Life : नौ देवियां और पुरुष जीवन की नौ महिलाएं

नवरात्रि की 9 देवियों व महिला के रिश्तों को समझाती तस्वीर | डिजाइन- पत्रिका

ये भी पढ़ें

Durga Stuti Path Niyam : मां दुर्गा स्तुति पाठ का सही नियम जानिए, ना करें ये गलतियां
धर्म और अध्यात्म
Durga Stuti Path Niyam

  1. शैलपुत्री – बेटी

शैलपुत्री पर्वतों की पुत्री मानी जाती हैं। वे जीवन में नई उम्मीद और मासूमियत का प्रतीक हैं। ठीक वैसे ही बेटी परिवार में नई ऊर्जा, खुशियां और आशा लेकर आती है।


  1. ब्रह्मचारिणी – बहन

ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की प्रतीक हैं। बहन भी जीवन में इसी तरह सहारा और मोरल सपोर्ट देती है। वह कठिन समय में साथ खड़ी रहती है, हमें मजबूत बनाती है और परिवार के रिश्तों में स्थिरता लाती है।


  1. चंद्रघंटा – पत्नी

चंद्रघंटा साहस और प्रेम का संतुलन मानी जाती हैं। पत्नी भी अपने परिवार की रक्षा करती है, घर में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाती है। कठिन समय में पत्नी का सहयोग पुरुष को आत्मविश्वास और ताकत देता है।


  1. कूष्मांडा – मां/पत्नी

कूष्मांडा सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। बचपन से जवानी तक मां और फिर उसके बाद पत्नी परिवार को पोषण और मार्गदर्शन का काम करती है।


  1. स्कंदमाता – मां

स्कंदमाता अपने पुत्र की देखभाल करती हैं। मां के रूप में वह न केवल बच्चों की सुरक्षा करती हैं, बल्कि उन्हें संस्कार और शिक्षा भी देती है। मां की यह भूमिका पुरुष के जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्तंभ बनती है।


  1. कात्यायनी – मित्र

कात्यायनी साहस और न्याय की देवी हैं। मित्र भी यही भूमिका निभाते हैं – मुश्किल समय में साहस देते हैं और गलत के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा भी। वे पुरुष के जीवन में शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बनते हैं।


  1. कालरात्रि – मां/पत्नी/दोस्त

कालरात्रि भयंकर रूप में भी सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। मां, पत्नी या मित्र किसी भी रूप में अंधकार और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हैं। उनकी उपस्थिति पुरुष के जीवन में साहस और आत्मविश्वास भरने का काम करती है।


  1. महागौरी – प्रेमिका

महागौरी पवित्रता और कोमलता की देवी हैं। प्रेमिका के रूप में वह पुरुष के जीवन में शांति, स्नेह और प्रेम का संचार करती हैं। उनका संबंध पुरुष के जीवन में भावनात्मक संतुलन और खुशहाली लाता है।


  1. सिद्धिदात्री – गुरु/मां

सिद्धिदात्री आशीर्वाद और ज्ञान की देवी हैं। गुरु या मां के रूप में वह जीवन में सफलता, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शक्ति देती हैं। उनके आशीर्वाद से पुरुष अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं।

नवरात्रि की नौ देवियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि पुरुष जीवन में महिलाओं की भूमिका को भी दर्शाती हैं।

ये भी पढ़ें

Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के पूजन और मंत्र जाप करते समय इन खास बातों का रखें ध्यान
धर्म और अध्यात्म
Mantra Jaap Niyam, Mantra Jaap Benefits, When Do Mantra Jaap, Mantra Jaap Best Timing, मंत्र जाप नियम

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नवरात्रि

Shardiya Navratri 2025

Published on:

22 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Patrika Special / Navratri 9 Devi : नवरात्रि की नौ देवियां और पुरुष जीवन की नौ महिलाएं, जिनके रिश्तों में छिपा है ये संदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.