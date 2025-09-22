Navratri 9 Devi : नवरात्रि की नौ देवियां और पुरुष जीवन की नौ महिलाएं, जिनके रिश्तों में छिपा है ये संदेश

Navratri 9 Devi :“नारी जीवन की आत्मा है, उसके बिना जीवन अधूरा है।” रवींद्रनाथ टैगोर की ये लाइन नारी के महत्व को बताती है। इस बात को हम नवरात्रि की नौ देवियों व अपनी असल जिंदगी की महिलाओं के जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। आइए, इस नवरात्रि पर पुरुष जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझते हैं। ये नौ दिन और नौ देवी हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रत्येक महिला, हम पुरुषों के जीवन में शक्ति, मार्गदर्शन, प्रेम और सुरक्षा… का प्रतीक हैं।