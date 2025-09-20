Rajasthan Govt School: 10वीं और 12वीं बोर्ड लिखित परीक्षा का रिजल्ट 40% से कम रहा तो शिक्षक होंगे जिम्मेदार, गिर सकती है गाज!

बोर्ड परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा व सत्रांक के अतिरिक्त केवल लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त परीक्षार्थी की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करवाई गई है। सत्रांक के अलावा 40 प्रतिशत से कम अंक आने पर शिक्षक पर कार्रवाई की जानी बताया गया है। जबकि न्यून परीक्षा परिणाम की गणना में सत्रांक तथा लिखित परीक्षा को अलग-अलग नहीं किया जाता है। स्थानीय परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अपनी स्कूल के माहौल में परीक्षा देनी होती है। इससे उनमें आत्मविश्वास अधिक रहता है। इससे सत्रांक में अंक अधिक आते हैं। सत्र 2024-25 में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे राजस्थान में एक जैसे पेपर से एक ही टाइम टेबल से करवाई गई थी। उसके प्राप्तांकों के आधार पर मिले हुए सत्रांक को महत्व नहीं देना गलत है।