IND vs PAK: पाकिस्तान के ये 2 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं खेल, पहले भी छीन चुके हैं टीम इंडिया से जीत

जिन 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, वो दोनों दुबई में खेले गए हैं। उन दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया से जीत छीन ली थी। दुबई में भारतीय टीम पहली बार 2021 में खेलने उतरी, जब टी20 वर्ल्डकप के मुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से मात दी। उस मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने घातक गेंदबाजी करते हुए टॉप के तीनों बल्लेबाजों को आउट किया। टॉप ऑर्डर में विराट कोहली के अर्धशतक और मिडिल ऑर्डर में पंत के 39 रन को छोड़कर उस मैच में कोई भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक पाया था।