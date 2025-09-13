Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

IND vs PAK: पाकिस्तान के ये 2 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं खेल, पहले भी छीन चुके हैं टीम इंडिया से जीत

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को टी20 फॉर्मेट में 14वीं बार आमने सामने होंगी। इसे इससे पहले 13 मुकाबलों में 3 बार पाकिस्तान को जीत मिली है तो 10 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है। पिछले 5 में से जिन 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, वो दोनों दुबई में खेले गए हैं। उन दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया से जीत छीन ली थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 13, 2025

Mohammad Nawaz and Shaheen Afridi
मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार 14 सितंबर को खेला जाएगा। मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच यह 14वां टी20 मुकाबला होगा। भारतीय टीम ने 10 बार पाकिस्तान को मात दी है तो 3 बार पड़ोसियों ने जीत का स्वाद चखा है। हालांकि पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 2 बार पाकिस्तान ने जीत हासिल की है और 3 बार टीम इंडिया को जीत मिली है।

दुबई में हार चुकी है 2 मैच

जिन 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, वो दोनों दुबई में खेले गए हैं। उन दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया से जीत छीन ली थी। दुबई में भारतीय टीम पहली बार 2021 में खेलने उतरी, जब टी20 वर्ल्डकप के मुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से मात दी। उस मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने घातक गेंदबाजी करते हुए टॉप के तीनों बल्लेबाजों को आउट किया। टॉप ऑर्डर में विराट कोहली के अर्धशतक और मिडिल ऑर्डर में पंत के 39 रन को छोड़कर उस मैच में कोई भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक पाया था।

152 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अर्धशतक जड़ते हुए ऐसा खेल दिखाया कि टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी थी। भारतीय टीम को दूसरी हार 2022 में एशिया कप में मिली थी। उस मुकाबले में भारत की ओर से फिर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए और टीम इंडिया को 181 रन तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने एक गेंद रहते 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

उस मैच में मोहम्मद नवाज ने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग ने भारतीय टीम को नुकसान पहुंचाया। जब पाकिस्तान लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब नवाज ने 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 42 रन की पारी खेली। इससे पहले उन्होंने गेंदबाजी के दौरान 4 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया था। फील्डिंग के दौरान नवाज ने केएल राहुल, हार्दिक पंड्या और दीपक हुड्डा का कैच लपका था। उनके इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान तो जीता ही, साथ ही भारतीय टीम सुपर फोर से आगे नहीं बढ़ सकी।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह।

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह और सलमान मिर्जा।

IND vs PAK: पाकिस्तान के ये 2 खिलाड़ी बिगाड़ सकते हैं खेल, पहले भी छीन चुके हैं टीम इंडिया से जीत

