आयुर्वेद को मिलेगी वैश्विक पहचान, 25 देशों से समझौते, रिसर्च में आई तेजी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने साक्षात्कार में बताया क्या हुई है प्रगति

Patrika Interview: केंद्रीय आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि कैसे रिसर्च, संस्थागत विस्तार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल नवाचार के जरिए आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। चाहे बात हो हार्वर्ड जैसे संस्थानों से समझौते की योजना की, या देशभर में एम्स जैसे आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की, उन्होंने ने स्पष्ट किया कि आयुष अब मुख्यधारा की चिकित्सा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन रहा है। उनसे बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।
जवाब: देखिए, यह बिल्कुल गलत बात है। आयुष में भी बहुत सारी दवाइयों पर बड़े पैमाने पर रिसर्च होता है। आयुष मंत्रालय की एक रिसर्च काउंसिल है। उसके माध्यम से बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। आयुर्वेद के लिए सीसीआरएस है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए सीआरयूएम है। होम्योपैथी के लिए सीसीआरएएस है। हमारे देश के बड़े काॅलेज और इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च सेंटर खुले हैं और रिसर्च को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सीसीआरएएस की देश में लगभग 50 जगहों पर रिसर्च सेंटर भी हैं।
जवाब: एम्स जैसे 20-22 ऐलोपैथिक एम्स ग्लोबल हॉस्पिटल देश में संचालित हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा (आया) दिल्ली के सरिता विहार में खोला गया है। उसका एक सेटेलाइट सेंटर गोवा में भी है। उसके अलावा जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा संचालित है। 10 एआईआईए और 18 एनआईए जैसे संस्थानों की योजना बनाई जा रही है।
जवाब: हमारा प्रयास है कि आयुर्वेद को सभी देशों में मान्यता मिले क्योंकि आयुर्वेद की दवाईयां सभी बीमारियों पर असरदार हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने के उदारहण भी आयुर्वेद में हैं। यही वजह है कि मंत्रालय हार्वर्ड समेत दुनिया के अन्य संस्थानों के साथ प्रयास कर रहा है। 25 देशों के साथ आयुर्वेद को लेकर एमओयू हुए हैं। बहुत सारे देश अभी आयुर्वेद चेयर हैं। हमारे आयुर्वेद के जो बड़े संस्थान हैं उनके भी 52 देशों के अलग संस्थानों के साथ रिसर्च के लिए एमओयू हुए हैं।
जवाब: सीसीआरएएस, सीसीआरएच, एआईआईए, एनआईए के शोध पत्र वैश्विक ख्याति प्राप्त सूचकांक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा रहे हैं। कई शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। आयुष मंत्रालय की सभी अनुसंधान परिषदों जैसे सीसीआरएएस, सीसीआरएच, सीसीआरयूएम, सीसीआरएस और सीसीआरवाईएन में अनुसंधान गतिविधियां संचालित की जाती हैं। मंत्रालय आयुर्वेद योजना की अनुसंधान और नवाचार योजना के माध्यम से अनुसंधान गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।
जवाब: आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में कौन गलतफहमियां फैलाता है यह मुझे नहीं मालूम। मैं कहूं कि यदि सभी में सबसे सस्ता इलाज किसमें होता है तो वह आयुर्वेद है। हमारे देश का जो भी ग्रामीण इलाका है, जनजातीय इलाका है या जंगलों के पास रहने वाले ज्यादातर लोग आयुर्वेद ही यूज करते हैं।
जवाब: कई राज्यों में भी केंद्रीय स्तर पर वेतन और भत्ते समान हैं। कुछ राज्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
जवाब: बिल्कुल। आयुष मंत्रालय का सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पर केंद्रित है कि लोग बीमार ही न पड़ें। पूरा देश स्वस्थ रहे। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री बार-बार आयुष मंत्रालय का काम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बीमार ही न हो, इसके लिए हमें योग करना चाहिए। हम योग को प्रमोट कर रहे हैंं। दुनिया के 170 देश आज योग को अपनाने लगे हैं।
जवाब: देखिए, हम काम करते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे काम किए जाने हैं। मंत्रालय नया है बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। पिछले साल जैसे ही मैं इसका मंत्री बना तो हमने दो महीने में ही एक बडी स्कीम लांच की थी, वह थी देश का प्रकृति परीक्षण। जो बीमारियां होती है वे हमारे प्रकृति के ऊपर निर्भर है।