आयुर्वेद को मिलेगी वैश्विक पहचान, 25 देशों से समझौते, रिसर्च में आई तेजी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने साक्षात्कार में बताया क्या हुई है प्रगति

जवाब: देखिए, यह बिल्कुल गलत बात है। आयुष में भी बहुत सारी दवाइयों पर बड़े पैमाने पर रिसर्च होता है। आयुष मंत्रालय की एक रिसर्च काउंसिल है। उसके माध्यम से बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। आयुर्वेद के लिए सीसीआरएस है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए सीआरयूएम है। होम्योपैथी के लिए सीसीआरएएस है। हमारे देश के बड़े काॅलेज और इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च सेंटर खुले हैं और रिसर्च को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सीसीआरएएस की देश में लगभग 50 जगहों पर रिसर्च सेंटर भी हैं।