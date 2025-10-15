Jaisalmer Bus Fire: लग्ज़री के भ्रम में यमराज के मुंह में बैठकर यात्रा कर रहे लोग… AC स्लीपर बसों के सुरक्षा मानक क्या कहते हैं?

Photo- Patrika
जयपुर। राजस्थान में जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर यात्रियों से भरी निजी बस चंद मिनटों में ही आग का गोला बन गई। दर्दनाक हादसे में 21 यात्रियों की मौत हो गई। 12 से अधिक घायल हुए हैं। बस में सवार अधिकांश सवारियां जैसलमेर से पोकरण के बीच आने वाले गांवों की थी। इस हादसे ने दिवाली से पहले कई परिवार की खुशियां छीन ली।
भीषण बस आग त्रासदी में कथित तौर मानवीय लापरवाही के साथ जिम्मेदारों की देरी ने हादसे को और भयावह बना दिया। बस में आग लगते ही गेट लॉक हो गया, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए चीखते रहे। कई यात्रियों ने खिड़कियों के कांच तोड़कर कूदने की कोशिश की।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद 45 से 50 मिनट तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान बस पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी। अंदर से आवाजें आती रहीं, लेकिन मदद नहीं पहुंची। स्थानीय लोग मदद के लिए आए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई पास नहीं जा सका।
थईयात गांव निवासी कस्तूर सिंह ने बताया कि जैसे ही आग लगी, वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आर्मी एरिया से गुजर रहा एक पानी का टैंकर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने कैंट एरिया का ताला तोड़कर बाहर निकाला और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। मिलिट्री को सूचना मिलने के बाद JCB मौके पर पहुंची। आर्मी ने जेसीबी की मदद से बस का गेट तोड़ा और फंसे लोगों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला।
इस बस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और बसों की स्थिति पर सवाल उठाया है। प्रदेश में बहुत सारे बस की बॉडी बनाने के अवैध कारखाने चल रहे हैं, जहां नियमों की अवहेलना करके बसों का निर्माण किया जा रहा है। इन कारखानों के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक नहीं है। इसके बाद भी इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
बस नई थी, लेकिन वह पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। बस की बनावट संकरी थी तथा इमरजेंसी गेट केवल पीछे की ओर लगाया गया था, जबकि दोनों ओर होना आवश्यक था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बस में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे। अगर सेफ्टी उपकरण मौजूद होते तो कई जिंदगियां बच सकती थीं।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि निजी बस में लगी भीषण आग की घटना ने यह पुन: साबित कर दिया कि प्राइवेट बसों में स्लीपर/कस्टम मॉडिफिकेशन बिना किसी सुरक्षा मानक के हो रहे हैं। इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना यह साबित करता है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है।
राजस्थान में स्लीपर और एसी बसों की सुरक्षा और नियमों का पालन बेहद चिंताजनक स्थिति में है। पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि ये बसें यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। कई बसें बिना परमिट के चल रही हैं, जबकि कई बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट भी सही नहीं थी। सुरक्षा मानकों की स्थिति और भयावह है। ज्यादातर बसों में फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे, जिससे आग जैसी आपात स्थिति में यात्रियों का जीवन जोखिम में पड़ सकता है।
आपातकालीन द्वार और गैलरी की स्थिति भी चिंताजनक है। कुछ बसों में गैलरी इतनी संकरी थी कि एक वक्त में सिर्फ एक व्यक्ति भी ठीक तरह से नहीं चल सकता। इनमें किसी हादसे की स्थिति में एक साथ कई लोगों का निकलना नामुमकिन होता है। कई बसों में पर्दों की जगह शटर लगे थे, जो आसानी से नहीं खुल रहे थे।
डिक्की में सवारी के सामान के साथ ही पार्सल रखे जा रखे थे। चालक और स्टाफ को फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी का प्रशिक्षण भी अधूरा नजर आया। निजी तो क्या काफी राजस्थान रोडवेज की बसें भी ऐसी मिली जिनमें फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे। इन हालातों ने साफ कर दिया कि बसों की सुरक्षा नियमों पर गंभीर ध्यान देने की तत्काल जरूरत है। नहीं तो यह यह लापरवाही यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग