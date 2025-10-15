Jaisalmer Bus Fire: लग्ज़री के भ्रम में यमराज के मुंह में बैठकर यात्रा कर रहे लोग… AC स्लीपर बसों के सुरक्षा मानक क्या कहते हैं?

राजस्थान में स्लीपर और एसी बसों की सुरक्षा और नियमों का पालन बेहद चिंताजनक स्थिति में है। पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि ये बसें यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। कई बसें बिना परमिट के चल रही हैं, जबकि कई बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट भी सही नहीं थी। सुरक्षा मानकों की स्थिति और भयावह है। ज्यादातर बसों में फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे, जिससे आग जैसी आपात स्थिति में यात्रियों का जीवन जोखिम में पड़ सकता है।