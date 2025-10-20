ये भी एक शौक है! एक आदमी बना रहा Killer Plant की अनोखी दुनिया, दुनियाभर से देखने आ रहे लोग

वो बचपन के एक पल को याद करके बताते हैं कि जब उनकी दादी टमाटर के पौधों से मोटे हरे कैटरपिलर (कीड़े) को चॉपस्टिक से उठाकर साबुन वाले पानी में डाल देती थीं। शायद यही कारण था कि जब झांग ने अपने शिकागो स्थित घर के पास एक नर्सरी में पहली बार वीनस फ्लाइट्रैप (Venus Flytrap) देखा, उस पौधे की एक्टिविटी देखकर वो तुरंत मांसाहारी पौधों की दुनिया की ओर आकर्षित होने लगे। ऐसे पौधे जो कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। उनको देखकर बढ़िया लगने लगा।