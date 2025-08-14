Independence Day 2025: देशप्रेम की चढ़ाई: छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही और उनका गौरवशाली सफर, जानें

रायपुर के पर्वतारोही राहुल गुप्ता को लोग माउंटेन मैन कहते हैं। २०१८ में माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद उन्होंने 15 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिअस्को पर तिरंगा फहराया था। ठंड, बर्फीली हवाओं और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया। राहुल का मानना है कि हर भारतीय को अपने क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहिए, जिससे देश का नाम रोशन हो। उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ व्यक्तिगत गौरव है, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है, कि सपनों के साथ हिमत हो तो कोई भी शिखर दूर नहीं। उनके साथ विभिन्न राज्यों के 11 पर्वतारोही भी शामिल थे।