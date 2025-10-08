बिहार की सियासत में बाहुबल का तड़का पुराना, जानिए कौन से बाहुबली अब किस खेमे से चुनावी दंगल में उतरेंगे

मोकामा से पूर्व विधायक और छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह का मोकामा, बाढ़ और मुंगेर में दबदबा माना जाता है। साल 2020 में वह निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी राजद की टिकट पर चुनाव जीतीं, लेकिन जब राजद-जदयू का गठबंधन टूटा और बात विश्वास मत पर आ गई तो राजद विधायक नीलम देवी ने जदयू नेता व सीएम नीतीश कुमार का समर्थन किया। इससे साफ संदेश गया कि छोटे सरकार का समर्थन एक बार फिर नीतीश कुमार को मिला है। इस बार अनंत सिंह ने संकेत दिए हैं कि वह खुद चुनाव लड़ेंगे। वह 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। अपनी खरी बोली के लिए जाने वाले अनंत सिंह ने कभी मोकामा में नीतीश कुमार को सिक्कों से तौल दिया था।