Happy Birthday Lata Mangeshkar: रिकॉर्डिंग करतीं बेहोश हो गई थीं लता मंगेशकर, स्वर कोकिला के अनकहे-अनसुने किस्से

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) सिर्फ गायक नहीं थीं…वो भारत की आत्मा की आवाज थीं। उनकी कहानियां-उनके करियर के किस्से हमें याद दिलाते हैं कि महानता बड़े मंचों से हो ऐसा बिलकुल नहीं है, बल्कि उसके लिए छोटे-बड़े त्याग, अनुशासन और साधना से की, तप की जरूरत होती है… आज लता मंगेशकर भले ही हमारे बीच नहीं रहीं लेकिन उनकी आवाज और नाम ही संगीत की दुनिया के महान शिक्षक हैं… और उनके सुर अभ्यास की पाठशाला हैं… आज उनके प्रति हमारी यही आदरांजलि ही हमारी शृद्धांजलि है… वैसे तो हम आप रोज गुनगुनाते हैं…. आज भी गुनगुनाइए उनकी उनकी जादुई मखमली, रूहानी आवाज के गीत जो आपका पूरा दिन बना दें… आपको ये किस्से और कहानियां पसंद आये हों तो हमें कपंमेंट करके जरूर बताएं आज आपने लता जी का कौनसा गीत गाया? HAPPY BIRTHDAY LATA MANGESHKAR...