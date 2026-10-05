Medicine costs : कानून में सस्ते इलाज का रास्ता, फिर भी महंगी दवाओं के आगे बेबस मरीज, SMA के एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये

Medicine costs in India : देश में कैंसर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) और हीमोफीलिया जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीज इलाज के साथ-साथ दवाओं की कीमत से भी लड़ रहे हैं। स्तन कैंसर की एक दवा का सालाना खर्च करीब 10 लाख रुपए है, तो एसएमए के एक इंजेक्शन (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) की एकमुश्त कीमत 16 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वजह है पेटेंट, जो कंपनियों को एकाधिकार देता है और कीमत तय करने की खुली छूट भी।