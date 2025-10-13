राजनीति में आने के बाद कमाई पर लगी रोक, कंगना रनौत की तरह सुरेश गोपी ने भी बहाए ‘आंसू’, सुनीत दत्त दोनों जगहों पर छाए रहे

सुनील दत्त पहली बार 1984 में कांग्रेस पाटी की टिकट पर सांसद बने। वह पांच बार सांसद चुने गए। वर्ष 2004 में उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री नियुक्त किया गया और 2005 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी एक्टिंग नहीं छोड़ी। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद उन्होंने कई हिट फिल्में भी दीं। उन्होंने राजनीति में आने के बाद 17 फिल्में की जिनमें कई फिल्में कमाई के नजरिए से बहुत अच्छी रहीं। हालांकि उन्होंने अपने कई इंटरव्यू यह कहा कि राजनीति और फिल्मों में काम करने के वजह से परिवार को थोड़ा कम समय दे पाया।