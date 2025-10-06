MP में सरकारी नियमों पर बड़ा अपडेट, बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार

एमपी में अभी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों को पहले इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ता था, फिर खर्च का दावा संबंधित विभाग में लगाना पड़ता था। लेकिन इस प्रक्रिया को बदलते हुए नए साल 2026 में सरकार बड़ी झंझट से मुक्ति देते हुए राजस्थान की आयुष्मान कार्ड योजना की तर्ज पर एक एकीकृत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के साथ ही चयनित निजी अस्पतालों में भी 'बिना जेब से भुगतान' किए इलाज संभव होगा। इलाज के खर्च की सीमा 5 से 10 लाख रुपए तक होगी। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी मिलेगा। खासतौर पर बड़ा फायदा उनका होगा जिनकी पेंशन या वेतन सीमित है।