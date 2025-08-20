एमपी के कॉलेज में ‘आदर्श बहू’ की ट्रेनिंग, रिश्तों के बीच मिठास घोल रही अनोखी क्लास

MP News: बदलते दौर में घरेलू विवाद और पारिवारिक तनाव के बीच अब आपराधिक गतिविधियों के सामने आने के बाद युवाओं का विवाह जैसे पवित्र बंधन से भरोसा डगमगाने लगा है। तलाक के बढ़ते मामले, आत्महत्याएं, हत्या की वारदातें सामाजिक परिवेश का घिनौना चेहरा उजागर कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में राजधानी भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Nutan College Bhopal) ने एक अनूठी पहल शुरू की है।