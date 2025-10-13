भोपाल से MP Tourism की नई उड़ान, अब दुनिया देखेगी मध्यप्रदेश का नया रूप-रंग

MP Tourism: संजना कुमार@patrika.com: भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब एमपी ही नहीं बल्कि भारतीय और वैश्विक टूरिज्म की नई इबारत लिखने जा रहा है। 11 अक्टूबर को शुरू हुए तीन दिवसीय ट्रैवल मार्ट 2025 का आज अंतिम दिन है। लेकिन इन तीन दिनों में ट्रैवल मार्ट ने जैसे दुनिया जीत ली है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के पहले सबसे बड़े ट्रैवल मार्ट (Madhya Pradesh Travel Mart 2025) का कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में शनिवार को शुभारंभ किया था। इस ट्रैवल मार्ट में दुनिया भर के सैकड़ो टूर ऑपरेटर पहुंचे। राज्य सरकार और फिक्की (FICCI) के संयुक्त आयोजन में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां पहुंचीं। आज सोमवार को इस ऐतिहासिक आयोजन का अंतिम दिन है। समापन अवसर पर patrika.com पर जानें ये ऐतिहासिक आयोजन कैसे बदल कर रख देगा मध्य प्रदेश टूरिज्म की तस्वीर (MP Tourism)… कैसे खास रहा Madhya Pradesh Travel Mart 2025...