जब मस्क के चलते नासा में मच गई थी उथल-पुथल, अब ट्रंप ने हजारों नौकरियों पर चलाई कैंची! डर में कई अधिकारी

कुछ निर्देश असामान्य थे। कुछ बड़ी कार्रवाइयों ने एजेंसी के काम को प्रभावित किया। नासा के खगोल जीव विज्ञान रणनीति के वरिष्ठ वैज्ञानिक डेविड ग्रिनस्पून ने बताया कि कुछ कर्मचारियों को पहले से दिए जा चुके लगभग 5,000 विज्ञान अनुदानों का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। कुछ ही दिनों में, उन्हें और उनके सहयोगियों को यह तर्क देना पड़ा कि अनुदान जनता के लिए कैसे उपयोगी थे।