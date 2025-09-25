भूल जाइए प्रदर्शन! पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस आदत से पूर्व क्रिकेटर्स भी परेशान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाक के मुकाबले में जब पाकिस्तान को हार मिली तब उनके खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा होने लगी। खेल के दौरन पाक खिलाड़ियों की कुछ ओछी हरकतें भी सामने आईं। खेल भावना की कमी पर सवाल उठाए गए। पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि पाकिस्तान टीम में अब वो बात नही रही। अब आलम ये है कि खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स अपने ही खिलाड़ियों की आलोचना करने लगे हैं।
एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान टीम को 2 बार हरा दिया। यही नहीं पिछले कुछ सालों से टीम की स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई है। अब पाकिस्तान को कोई भी टीम हरा देती है। ये टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट कंट्री होते हुए भी नॉकआउट तक में अपनी जगह नहीं बना सकी। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ओमान और यूएई के खिलाफ मैच के दौरान भी पाकिस्तान काफी कमजोर नजर आया।
अब जब पाकिस्तान टीम की मौजूदा स्थिति सबके सामने है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये टीम अब पुरानी स्थिति में फिर वापस आ भी पाएगी या नहीं? इसी चर्चा की चिंगारी को कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने अपने बयानों से हवा दे दी है। किसी ने पाक टीम को निचले दर्जे की टीम कहा तो किसी ने कहा कि उन्हें टीम पर दया आ रही है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कप्तान सलमान अली आगा को टीम की सबसे कमजोर कड़ी बताया। हांलाकि एक शो में शोएब से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाक टीम की कमान 3 साल के लिए सौंप दी जाए तो मैं सबसे पहले खिलाड़ियों के मन में आत्मविश्वास पैदा करूंगा।
दानिश कनेरिया ने पाक क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर टीम के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की स्थिति निराशाजनक है। वहीं कई भारतीय खिलाड़ियों ने भी टीम की खराब स्थिति को लेकर बयान दिया। भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम में अब वैसे गेंदबाज नहीं हैं, जिनका सामना सहवाग के समय हुआ करता था। पूर्व भारतीय पेसर इशांत शर्मा ने कहा कि उन्हें पाक टीम की मौजूदा हालत पर दया आती है।
एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बनाने के लिए पाक ने संघर्ष किया। टीम की हालत तो ऐसी है कि हांगकांग ने भी ग्रुप स्टेज में परेशान कर दिया। टी20 वर्ल्डकप 2024 में USA जैसी टीम से हारने वाली ये टीम हाल ही में बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी पिट चुकी है। पूर्व क्रिकेटर्स लगातार गुहार लगा रहे हैं कि मैनेटमेंट में बदलाव की जरूरत है लेकिन PCB है कि मानता नहीं।