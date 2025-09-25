भूल जाइए प्रदर्शन! पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस आदत से पूर्व क्रिकेटर्स भी परेशान

अब जब पाकिस्तान टीम की मौजूदा स्थिति सबके सामने है, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये टीम अब पुरानी स्थिति में फिर वापस आ भी पाएगी या नहीं? इसी चर्चा की चिंगारी को कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने अपने बयानों से हवा दे दी है। किसी ने पाक टीम को निचले दर्जे की टीम कहा तो किसी ने कहा कि उन्हें टीम पर दया आ रही है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कप्तान सलमान अली आगा को टीम की सबसे कमजोर कड़ी बताया। हांलाकि एक शो में शोएब से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाक टीम की कमान 3 साल के लिए सौंप दी जाए तो मैं सबसे पहले खिलाड़ियों के मन में आत्मविश्वास पैदा करूंगा।