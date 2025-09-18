पाक-साउदी रक्षा समझौता से भारत पर क्या पड़ेगा असर, जानिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

क्या पाकिस्तान के लिए यह समझौता क्या नासूर बनेगा? यह सवाल भी उठने लगा है, क्योंकि इस समझौते के तहत साउदी अरब पाकिस्तानी सेना को यमन में किराए के सैनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल, साउदी अरब सालों से यमन में विद्रोही गुट हूतियों को हटाने में जुटा है, लेकिन हर बार नाकाम रहा है। हूतियों ने कई बार साउदी के रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी भी की है। ऐसे में यदि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने साउदी पर फिर से हमला किया तो पाकिस्तान को नए समझौते के तहत मजबूरन अपनी सेना को यमन में उतारनी पड़ेगी। साल, 2015 में भी इसी तरह की नौबत पाकिस्तान सेना के सामने आई थी। हालांकि, तब हूतियों के खिलाफ जंग के लिए सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था।