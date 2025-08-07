फोटोग्राफी और पिकनिक का परफेक्ट डेस्टिनेशन! छत्तीसगढ़ का Kodar Dam, जानें इसकी खासियत…

अगस्त 2025 माह का पहला सप्ताह बीतने को है और कोडार बांध क्षेत्र में 660 मिमी बारिश हुई है। बांध में 22 फीट पानी भरा है। सावन में लगातार हुई बारिश से जल स्तर में वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्षमता से जलस्तर अभी भी काफी कम है। कोडार बांध में 31 फीट पानी में फुल हो जाता है। अभी 55 प्रतिशत ही पानी है। मिली जानकारी के अनुसार कोडार बांध क्षेत्र में प्रतिशत 1117 मिमी औसत वर्षा होती है। अब तक यहां 660 मिमी बारिश हुई है। इस तरह देखा जाए तो इस वर्ष कोडार क्षेत्र में कम बारिश हुई है।