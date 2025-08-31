PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द! छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट

PM Kisan Yojana: भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान सबसे अहम माना जाता है। छत्तीसगढ़, जिसे "धान का कटोरा" कहा जाता है, वहां की एक बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। लेकिन खेती की लागत बढ़ने, मौसम की अनिश्चितता और बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण किसानों को अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए किसी संबल से कम नहीं है।
पीएम किसान योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2019 को की थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों (2,000 रुपये प्रति किस्त) के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना से किसान बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और खेती-किसानी में थोड़ा आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में अब तक 25 लाख से ज्यादा किसान परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। हाल ही में जारी 20वीं किस्त के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के किसानों को 20,500 करोड़ रुपये जारी किए, जिसमें से छत्तीसगढ़ के किसानों को 553 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली। योजना से न केवल किसानों को राहत मिली है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है। संभावना है कि यह राशि दिवाली के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाए। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है।
जिनके पास खेती योग्य जमीन है।
जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो।
परिवार में कोई टैक्स न भरता हो।
सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने चाहिए।
अब पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो Farmer Registry में रजिस्टर्ड होंगे।किसान Farmer Registry App, पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।बिना रजिस्ट्रेशन के योजना का फायदा नहीं मिलेगा।