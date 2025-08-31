PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द! छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट

PM Kisan Yojana: भारत कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान सबसे अहम माना जाता है। छत्तीसगढ़, जिसे "धान का कटोरा" कहा जाता है, वहां की एक बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। लेकिन खेती की लागत बढ़ने, मौसम की अनिश्चितता और बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण किसानों को अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए किसी संबल से कम नहीं है।