Rajasthan News : सरकारी कॉलेजों में दयनीय हाल में हैं संस्कृत-राजस्थानी भाषा, कई जगह तो एक भी शिक्षक नहीं

1- एसपीसी-जीसीए : अंग्रेजी-7, हिंदी-7, फारसी-1, संस्कृत-3, सिंधी-1, उर्दू-1, राजस्थानी-पद रिक्त

2- राजकीय महाविद्यालय पुष्कर : हिंदी-पद रिक्त, अंग्रेजी-1, अन्य भाषा नहीं

3- राजकीय महाविद्यालय केकड़ी : हिंदी-2, अंग्रेजी-2, अन्य भाषा नहीं

4- राजकीय कन्या महाविद्यालय : अंग्रेजी-2, हिंदी-3,संस्कृत-1, अन्य भाषा नहीं

5- राजकीय गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय नसीराबाद : हिंदी साहित्य-1, अंग्रेजी साहित्य-1, अन्य भाषा नहीं

6- राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ : अंग्रेजी और हिंदी-पद रिक्त

7- राजकीय महाविद्यालय अरांई : हिंदी साहित्य-1,अंग्रेजी साहित्य अन्य पद रिक्त

8- राजकीय महाविद्याल भिनाय : सभी पद रिक्त

9- राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ : संस्कृत-1, अन्य पद रिक्त

10- राजकीय महाविद्यालय टांटोटी : हिंदी-1, अंग्रेजी और अन्य पद रिक्त

11- राजकीय महाविद्यालय रूपनगढ़ : पद रिक्त

12- राजकीय कन्या महाविद्यालय मसूदा : हिंदी-1, अंग्रेजी-1

13- राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ : अंग्रेजी-हिंदी: पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं

14- राजकीय महाविद्यालय कादेड़ा : अंग्रेजी साहित्य-1, इतिहास-ड्राइंग पेंटिंग-गेस्ट फेकल्टी

15- राजकीय महाविद्यालय पीसांगन : अंग्रेजी-हिंदी-पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं

16- राजकीय महाविद्यालय नांद अंग्रेजी : हिंदी-पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं।