Rajasthan News : सरकारी कॉलेजों में दयनीय हाल में हैं संस्कृत-राजस्थानी भाषा, कई जगह तो एक भी शिक्षक नहीं

Rajasthan News : अजमेर संभाग के सरकारी कॉलेज में भाषाओं के विभाग के हाल खराब हैं। संस्कृत और राजस्थानी के हाल सबसे खराब हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के हाल कुछ ठीक हैं। लेकिन कई जगह तो एक भी शिक्षक नहीं है। पद रिक्त पड़े हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2023 और 2024 सहायक आचार्य भर्ती से ही कुछ सहारा मिल सकता है।
उच्च शिक्षा के अधीन राज्य में 557 सरकारी यूजी-पीजी कॉलेज हैं। इनमें यूजी और पीजी स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी,संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू और फारसी भाषा पढ़ाई जाती है। संभाग के नागौर, टोंक, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना, भीलवाड़ा और अजमेर जिला मुख्यालय के यूजी-पीजी कॉलेज में भाषा सहित अन्य विषयों के शिक्षक कार्यरत हैं। बीते दस साल में खुले उपखंड स्तर पर खुले कॉलेज में भाषा विभागों के हाल बेहतर नहीं है। यह भाषाओं के प्रति उपेक्षा उजागर करता है।
सहायक आचार्य भर्ती-2024 के तहत अंग्रेजी में 21, हिंदी में 58, फारसी-1, संस्कृत में 28, उर्दू में 8 पदों पर भर्ती होगी। इसी तरह सहायक आचार्य भर्ती-2023 के तहत अंग्रेजी में 153, हिंदी में 214, संस्कृत में 76, उर्दू में 24, राजस्थानी में 6, सिंधी में 3, पंजाबी में 1 पद पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
1- एसपीसी-जीसीए : अंग्रेजी-7, हिंदी-7, फारसी-1, संस्कृत-3, सिंधी-1, उर्दू-1, राजस्थानी-पद रिक्त
2- राजकीय महाविद्यालय पुष्कर : हिंदी-पद रिक्त, अंग्रेजी-1, अन्य भाषा नहीं
3- राजकीय महाविद्यालय केकड़ी : हिंदी-2, अंग्रेजी-2, अन्य भाषा नहीं
4- राजकीय कन्या महाविद्यालय : अंग्रेजी-2, हिंदी-3,संस्कृत-1, अन्य भाषा नहीं
5- राजकीय गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय नसीराबाद : हिंदी साहित्य-1, अंग्रेजी साहित्य-1, अन्य भाषा नहीं
6- राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ : अंग्रेजी और हिंदी-पद रिक्त
7- राजकीय महाविद्यालय अरांई : हिंदी साहित्य-1,अंग्रेजी साहित्य अन्य पद रिक्त
8- राजकीय महाविद्याल भिनाय : सभी पद रिक्त
9- राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ : संस्कृत-1, अन्य पद रिक्त
10- राजकीय महाविद्यालय टांटोटी : हिंदी-1, अंग्रेजी और अन्य पद रिक्त
11- राजकीय महाविद्यालय रूपनगढ़ : पद रिक्त
12- राजकीय कन्या महाविद्यालय मसूदा : हिंदी-1, अंग्रेजी-1
13- राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ : अंग्रेजी-हिंदी: पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं
14- राजकीय महाविद्यालय कादेड़ा : अंग्रेजी साहित्य-1, इतिहास-ड्राइंग पेंटिंग-गेस्ट फेकल्टी
15- राजकीय महाविद्यालय पीसांगन : अंग्रेजी-हिंदी-पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं
16- राजकीय महाविद्यालय नांद अंग्रेजी : हिंदी-पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं।