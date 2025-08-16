Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Rajasthan News : सरकारी कॉलेजों में दयनीय हाल में हैं संस्कृत-राजस्थानी भाषा, कई जगह तो एक भी शिक्षक नहीं

Rajasthan News : अजमेर संभाग के सरकारी कॉलेज में भाषाओं के विभाग के हाल खराब हैं। संस्कृत और राजस्थानी के हाल सबसे दयनीय हैं। वजह जानिए। पर एक संस्था है जो इसमें मददगार साबित हो सकती है।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Rajasthan Ajmer Division government colleges Sanskrit and Rajasthani languages are pitiable condition
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan News : अजमेर संभाग के सरकारी कॉलेज में भाषाओं के विभाग के हाल खराब हैं। संस्कृत और राजस्थानी के हाल सबसे खराब हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के हाल कुछ ठीक हैं। लेकिन कई जगह तो एक भी शिक्षक नहीं है। पद रिक्त पड़े हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2023 और 2024 सहायक आचार्य भर्ती से ही कुछ सहारा मिल सकता है।

उच्च शिक्षा के अधीन राज्य में 557 सरकारी यूजी-पीजी कॉलेज

उच्च शिक्षा के अधीन राज्य में 557 सरकारी यूजी-पीजी कॉलेज हैं। इनमें यूजी और पीजी स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी,संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू और फारसी भाषा पढ़ाई जाती है। संभाग के नागौर, टोंक, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना, भीलवाड़ा और अजमेर जिला मुख्यालय के यूजी-पीजी कॉलेज में भाषा सहित अन्य विषयों के शिक्षक कार्यरत हैं। बीते दस साल में खुले उपखंड स्तर पर खुले कॉलेज में भाषा विभागों के हाल बेहतर नहीं है। यह भाषाओं के प्रति उपेक्षा उजागर करता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : विद्या संबल योजना की नई गाइडलाइन जारी, अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, पर अभ्यर्थियों में है भारी नाराजगी, जानें क्यों
जयपुर
Rajasthan Vidya Sambal Yojana New Guidelines Released Temporary Teachers Appointment Process Started but Candidates are very Angry know why

आरपीएससी की भर्ती से उम्मीद

सहायक आचार्य भर्ती-2024 के तहत अंग्रेजी में 21, हिंदी में 58, फारसी-1, संस्कृत में 28, उर्दू में 8 पदों पर भर्ती होगी। इसी तरह सहायक आचार्य भर्ती-2023 के तहत अंग्रेजी में 153, हिंदी में 214, संस्कृत में 76, उर्दू में 24, राजस्थानी में 6, सिंधी में 3, पंजाबी में 1 पद पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

जिले में कॉलेजों के हाल

1- एसपीसी-जीसीए : अंग्रेजी-7, हिंदी-7, फारसी-1, संस्कृत-3, सिंधी-1, उर्दू-1, राजस्थानी-पद रिक्त
2- राजकीय महाविद्यालय पुष्कर : हिंदी-पद रिक्त, अंग्रेजी-1, अन्य भाषा नहीं
3- राजकीय महाविद्यालय केकड़ी : हिंदी-2, अंग्रेजी-2, अन्य भाषा नहीं
4- राजकीय कन्या महाविद्यालय : अंग्रेजी-2, हिंदी-3,संस्कृत-1, अन्य भाषा नहीं
5- राजकीय गोविंद सिंह गुर्जर महाविद्यालय नसीराबाद : हिंदी साहित्य-1, अंग्रेजी साहित्य-1, अन्य भाषा नहीं
6- राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ : अंग्रेजी और हिंदी-पद रिक्त
7- राजकीय महाविद्यालय अरांई : हिंदी साहित्य-1,अंग्रेजी साहित्य अन्य पद रिक्त
8- राजकीय महाविद्याल भिनाय : सभी पद रिक्त
9- राजकीय महाविद्यालय सरवाड़ : संस्कृत-1, अन्य पद रिक्त
10- राजकीय महाविद्यालय टांटोटी : हिंदी-1, अंग्रेजी और अन्य पद रिक्त
11- राजकीय महाविद्यालय रूपनगढ़ : पद रिक्त
12- राजकीय कन्या महाविद्यालय मसूदा : हिंदी-1, अंग्रेजी-1
13- राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ : अंग्रेजी-हिंदी: पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं
14- राजकीय महाविद्यालय कादेड़ा : अंग्रेजी साहित्य-1, इतिहास-ड्राइंग पेंटिंग-गेस्ट फेकल्टी
15- राजकीय महाविद्यालय पीसांगन : अंग्रेजी-हिंदी-पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं
16- राजकीय महाविद्यालय नांद अंग्रेजी : हिंदी-पद रिक्त, अन्य भाषा नहीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, अब होगी झमाझम बारिश! राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट
जयपुर
Monsoon Trough Line shifted to normal position now there will be heavy rain Rajasthan 6 districts IMD Yellow Alert Today

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Patrika Special / Rajasthan News : सरकारी कॉलेजों में दयनीय हाल में हैं संस्कृत-राजस्थानी भाषा, कई जगह तो एक भी शिक्षक नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.