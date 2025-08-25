राजस्थान में हर तीसरा प्रसव होता है अप्रशिक्षित हाथों से, कैसे रुके शिशु और मां की मौत? पढ़ें रिपोर्ट

Rajasthan : राजस्थान में सालाना 20 लाख से अधिक बच्चों का जन्म होता है, लेकिन हर तीसरे प्रसव में शिशु का जन्म अप्रशिक्षित हाथों से हो रहा है। इनमें हर साल 25 से 30 हजार बच्चे या तो मॄत जन्म ले रहे हैं या चलने से पहले ही जीवन गंवा रहे हैं। अस्पताल में प्रसव न होने के कारण शिशु व मां को खतरा रहता है। उधर, एक खामी यह भी है कि अस्पताल में बच्चे के डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलने से कुछ लोग घर पर जन्म बताकर दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। गांवों में ऐसा ज्यादा हो रहा है।