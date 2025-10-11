गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में राजस्थान सरकार दे रही हजारों रुपए की सब्सिडी, जानिए अनुदान के लिए पात्रता

सरकार रासायनिक खादों का उपयोग कम करने के लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट के तहत खाद बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन न केवल जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला साधन है, बल्कि यह स्वरोजगार के लिए भी एक उत्कृष्ट विकल्प प्रस्तुत करता है। बहरोड़ क्षेत्र को 60 क्लस्टर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का लक्ष्य मिला है, जिससे 120 हैक्टेयर में जैविक खेती की जाएगी।