राजस्थान ने लगाई ऊंची छलांग… महाराष्ट्र-गुजरात को पछाड़ निवेश में बना नंबर-1, जानें कहां से हो रही धन वर्षा

राजस्थान में सौर परियोजनाओं में निवेशकों की रुचि बढ़ने से यहां राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हुए 80 प्रतिशत एमओयू को धरातल पर लाने में मदद मिलेगी, यदि सरकार सौर परियोजनाओं के साथ प्रदेश में सोलर आधारित एमएसएमई को भी प्रोत्साहित करे तो यहां राजस्थान सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित हो सकता है। वर्तमान में भी कई कंपनियां इस सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ा रही हैं। -जितेंद्र गोयल, संयोजक, हरित भारत अभियान