Unique Offerings in Temples: मनोकामना की ‘स्पेशलिस्ट’ आस्था, चढ़ावा भी बीमारी और मर्ज के हिसाब से चढ़ाए जाते हैं!

Unique Offerings in Rajasthan Temples : भगवान के दरबार में आमतौर पर लड्डू, पेड़ा, मिठाई, नारियल या फल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन लोक आस्था की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां अलग-अलग मनोकामनाओं से जुड़े अलग-अलग चढ़ावे की अपनी परंपराएं हैं। विदेश जाने की इच्छा पूरी हुई तो हवाई जहाज (खिलौना) चढ़ा दिया। पढ़ाई में सफलता मिली तो पेन-किताब भेंट कर दी। किसी बच्चे की बोलने की समस्या दूर होने की मनौती मानी तो तोता (खिलौना) चढ़ाया।