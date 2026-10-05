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Patrika Special News

Unique Offerings in Temples: मनोकामना की ‘स्पेशलिस्ट’ आस्था, चढ़ावा भी बीमारी और मर्ज के हिसाब से चढ़ाए जाते हैं!

Unique Offerings in Temples : देश में ​विविधता सिर्फ संस्कृति, जाति और आर्थिक हैसियत की ही सिर्फ नहीं हैं। राजस्थान में भगवान के दरबार में चढ़ावों में भी विविधता देखी जा सकती है। कहीं विदेश जाने पर हवाई जहाज दरबार में चढ़ाया जाता है, तो कहीं पढ़ाई और कहीं चांदी टमाटर तो कहीं जेल और हथकड़ियां। चढ़ावों की विविधता को लेकर पढ़िए महेन्द्रसिंह शेखावत की दिलचस्प रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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महेन्द्रसिंह शेखावत

Oct 05, 2026

unusual offerings

राजस्थान के मंदिरों में अलग-अलग तरह के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Unique Offerings in Rajasthan Temples : भगवान के दरबार में आमतौर पर लड्डू, पेड़ा, मिठाई, नारियल या फल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन लोक आस्था की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां अलग-अलग मनोकामनाओं से जुड़े अलग-अलग चढ़ावे की अपनी परंपराएं हैं। विदेश जाने की इच्छा पूरी हुई तो हवाई जहाज (खिलौना) चढ़ा दिया। पढ़ाई में सफलता मिली तो पेन-किताब भेंट कर दी। किसी बच्चे की बोलने की समस्या दूर होने की मनौती मानी तो तोता (खिलौना) चढ़ाया।

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