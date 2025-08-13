कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव रूडी की बादशाहत बरकरार, जानें क्लब का इतिहास और कैसे होता है चुनाव

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया चुनाव जीतने पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा मैं 100 से अधिक वोटों से जीता हूं और अगर इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए, तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। हर किसी ने अपनी पार्टी से उठकर अपना वोट डाला। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद थे। मुझे पिछले दो दशकों में मेरे प्रयासों का परिणाम मिला।