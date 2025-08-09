Raksha Bandhan 2025 : रेशम की डोर के लिए जान दांव पर…,रक्षाबंधन से पहले चुनौती बना अपनों तक पहुंचना, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

रोडवेज बसों की किल्लत और बसों में भीड़ बढ़ने का फायदा लोकपरिवहन सेवा की बसों ने उठाया। यात्रियों से बिना टिकट ही 150 से 200 रुपए की यात्रा के 300 से 400 रुपए तक वसूले गए। यात्रियों की ओर से विरोध करने पर किराया बढ़ने का हवाला दिया गया। शहर के सिंधी कैंप के बाहर, दुर्गापुरा, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली रोड स्थित बजरी मंडी पर यात्रियों से वसूली की गई। इधर, रक्षाबंधन देखते हुए रोडवेज की वोल्वो बसें फुल रहीं। जयपुर से दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर सहित कई शहरोें के लिए चलने वाली वोल्वो बसों में जगह नहीं मिली। रोडवेज ने इन शहरों के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसें चलाईं। त्योहारी सीजन में यात्रियों से निजी बस संचालकों की ओर से हर बार अधिक किराए की वसूली की जाती है। इसके बाद भी त्योहार से पहले परिवहन विभाग की ओर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाते।