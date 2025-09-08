Scorpion Bite : बिच्छू का डंक सांप से कम नहीं, हर साल 1 मिलियन से अधिक लोग होते हैं शिकार, एक्सपर्ट से जानिए बचने के उपाय

डॉ. एस महादेवन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक, पुडुचेरी के शोध पत्र के अनुसार, भारत में बिच्छू के काटने से बच्चों में मौत का दर 3-22% है। इसमें ये भी बताया गया है कि बिच्छू का काटना बच्चों के लिए अधिक जानलेवा साबित होती है। वहीं, लैसेंट की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, 1970 में मौत का दर 40% था वहीं, साल 2014 में मौत का दर 1% हो गया है। ये गिरावट भारत के लिए सही संकेत हैं।