कराटे में वर्ल्ड चैंपियन, ओडिशा से ऑक्सफोर्ड तक का सफर, कौन है सोनम वांगचुक की पत्नी Gitanjali J Angmo

Sonam Wangchuk Wife Gitanjali J Angmo : लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट जिनका किरदार हमें आमिर खान की फिल्म '3 अडियट्स' में रैंचो के रूप में देखने को मिला था। उनको लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर (राजस्थान) जेल भेज दिया गया है। पति को रिहा कराने के लिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। साथ ही सरकार पर तीखे सवाल भी उठाए हैं।