Student suicide: 10 वर्षों में छात्र आत्महत्या में 65% वृद्धि, महाराष्ट्र पहले तो दूसरे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश, कोटा में कम हुए केस

Students Suicide Rise: पिछले एक दशक में छात्र आत्महत्याओं की संख्या में लगभग 65% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में आत्महत्या से 8,423 मौत हुई थी, जो 2023 में बढ़कर 13,892 हो गई। यह वृद्धि पिछले एक दशक में आत्महत्या से होने वाली कुल मौतों की संख्या में हुई वृद्धि से भी अधिक है। देश में छात्र आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र में 14.7 फीसदी के साथ सबसे आगे रहा जबकि 10.5 प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर।