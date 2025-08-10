कोहरा की अमर क्रांति; जहां भूप सिंह ने फूंका था आजादी का बिगुल, हर घर से निकले थे क्रांतिकारी

1857 का साल भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जब मेरठ में सिपाहियों ने गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों के खिलाफ बगावत की, तब कोहरा के बाबू भूप सिंह ने अवध के इस हिस्से में क्रांति की मशाल जलाई। अक्टूबर 1857 में, उन्होंने चांदा (सुल्तानपुर जिला) में अंग्रेजों के खिलाफ रणभेरी बजाई। सीमित संसाधनों के बावजूद, उनकी छोटी-सी सेना ने ब्रिटिश फौज का डटकर मुकाबला किया। भूप सिंह का साहस केवल युद्ध तक सीमित नहीं था; उन्होंने लोगों में आजादी की चेतना जगाई, जो एक साधारण विद्रोह को जन-आंदोलन में बदल गया।