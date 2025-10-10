Tobacco Taxes Impact: तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने से भी कम नहीं हुए तंबाकू सेवन करने वाले, भारत और बांग्लादेश में क्या हैं हालत?

दुनिया के कई मुल्कों की तरह बांग्लादेश में तंबाकू सेवन कम करने को लेकर इससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया। बांग्लादेश सरकार ने इसपर चार स्तरीय कर प्रणाली लागू किया। सहायक शुल्क, 15% वैट और 1% हेल्थ डेवलपमेंट सरचार्ज शामिल हैं। सरकार ने यह तर्क दिया कि तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने से इसकी कीमत बढ़ जाएगी और इसकी खपत कम हो जाएगी। तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने से उत्पाद महंगे हो गए लेकिन लोगों में इसके सेवन में कोई कमी नहीं आई। उपभोक्ता महंगे ब्रांड छोड़कर सस्ते ब्रांड की ओर मुड़ गए और खपत में कोई कमी नहीं आई। टैक्स लगने के बाद वहां ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बांग्लादेश (BATB) की सस्ती सिगरेटें सबसे ज्यादा बिकने लगी हैं।