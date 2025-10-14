छत्तीसगढ़ की मिट्टी से महाराष्ट्र की रसोई तक… जयवती की टमाटर खेती बनी सफलता की मिसाल

तीन एकड़ भूमि में की गई टमाटर की खेती ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। जयवती की मेहनत से उगाए गए टमाटर अब बिलासपुर, रायपुर होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच रहे हैं- और उनके गांव की पहचान भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। उनकी यह सफलता न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी से भी सोना उगाया जा सकता है। (Agriculture Success Story)