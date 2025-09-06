वैशाली नगर : जयपुर का सबसे बड़ा व्यापार मंडल, 2 हजार से अधिक दुकानें और शोरूम, लेकिन ग्राहकों के लिए पार्किंग नहीं

बाजार के व्यापारी ट्रैफिक पुलिस पर भी हठधर्मिता का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि व्हाइट लाइन के अंदर खड़े दुपहिया वाहन भी पुलिस वाले उठा ले जाते हैं और चालान कर देते हैं। नियम के अनुसार व्हाइट लाइन के बाहर पार्किंग पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अंदर खड़े वाहनों पर कार्रवाई करना गलत है। कई बार इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बीच बहस भी हो चुकी है। व्यापारी कहते हैं कि इससे ग्राहकों में नाराजगी बढ़ रही है और बाजार की साख पर असर पड़ रहा है।