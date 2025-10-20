Silent Pandemic : हर 10 में से 1 महिला इस ‘साइलेंट महामारी’ की गिरफ्त में, अक्सर होता है गलत इलाज

Silent Pandemic For Women : महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये हेल्थ इश्यू हार्मोन कंडीशन से जुड़ा हुआ है जिससे एक-दो नहीं, बल्कि लाखों महिलाएं जूझ रही हैं। हाल ही में मॉडल और अभिनेत्री लॉरी हार्वे ने इसको लेकर बात किया है। एलेक्सिस किंग कहती हैं कि लंच ब्रेक में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए वो हार्वे की एक वीडियो देखकर रुकीं। जो अपने लंबे इलाजी सफर के बारे में बात कर रही थीं। वो कहती हैं कि ये ऐसा हार्मोनल कंडीशन है जिससे हर 10 में से एक महिला लड़ रही है। साथ ही इनका इलाज भी अक्सर गलत हो जाता है।