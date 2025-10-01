एक विद्रोह से शुरू हुई महिला विश्व कप, जिसने महिला क्रिकेट की दिशा बदल दी

11 जून 1939 को जन्मीं राचेल वॉल्वरहैम्प्टन की रहने वाली थीं और उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वे लडक़ों को क्रिकेट खेलते हुए देखती थीं। एक बार वे बल्ला पकड़े हुए खड़ीं थी, तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने लडक़ों को डांटते हुए कहा कि यहां क्रिकेट खेलना मना है। पुलिसवालों ने लडक़ों का खेल बंद करा दिया लेकिन वहां खड़ी राचेल से कुछ नहीं रहा। इस पर राचेल ने पुलिस से पूछा कि मैं भी यहां बल्ला लिए खड़ी थीं, फिर मुझे क्यों नहीं डांटा? इस पर पुलिसकर्मी ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलतीं? ये बात राचेल को चुभ गई और उन्होंने क्रिकेटर बनने की ठान ली।