आज कमा रहे, कल कौन देगा सहारा? युवा भारत के बूढ़ा होने पर खड़ा होगा 34.6 करोड़ लोगों का सवाल

भारत में ageing का पैटर्न यूरोप या जापान जैसा नहीं है। भारत अभी भी अपेक्षाकृत युवा देश है और राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय बदलाव की गति अलग-अलग है। दक्षिणी राज्यों में बुजुर्गों की हिस्सेदारी पहले से ज्यादा है, जबकि उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में आबादी अपेक्षाकृत युवा है। UNFPA की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले वर्षों में इन राज्यों में भी एल्डरली पॉपुलेशन का हिस्सा बढ़ेगा।

इसलिए देश में एक साथ दो तस्वीरें दिखाई देंगी, एक तरफ युवा रोजगार तलाश रहे होंगे, दूसरी तरफ परिवारों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही होगी। यहीं से केयर इकोनॉमी का सवाल पैदा होता है।