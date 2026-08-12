दमोह का वो युवा, जो नेताजी से मिला और आजाद हिंद सेना से जुड़ गया, गिरफ्तारी से पहले ससुराल में छिपाई थी आंदोलन सामग्री

भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रेमचंद कपाड़िया मुंबई पहुंचे। उनका उद्देश्य आंदोलन में शामिल होना था। वहां से वे महत्वपूर्ण जानकारी और सामग्री लेकर इटारसी के रास्ते जबलपुर लौटे। जबलपुर पहुंचने पर उन्होंने उस सामग्री का एक हिस्सा अपने ससुराल के घर, बड़ा फुहारा क्षेत्र में छिपा दिया। लेकिन खुद पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सके और उन्हें गिरफ्तार करके जबलपुर जेल भेज दिया गया। यानी एक तरफ आंदोलन के लिए सामग्री को सुरक्षित रखना और दूसरी तरफ खुद गिरफ्तारी झेलना।