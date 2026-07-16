लाखों मरीजों की जान बचाएगी रामबाण दवा ‘एंटी हिस्टामाइन’: NRI डॉक्टर की नई रिसर्च का कमाल

NASA, Poland and Dubai Medical Research: कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर में पूरी दुनिया ने देखा-ऑक्सीजन,वेंटिलेटर, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक होने के बावजूद मरीज नहीं बच रहे थे और आईसीयू में भर्ती होते ही 48 घंटे में मल्टी ऑर्गन फेल हो रहे थे, मगर मगर नासा की मानद वैज्ञानिक, पोलैंड और दुबई के आईसीयू विशेषज्ञों की टीम ने 1000 मरीजों पर 3 साल रिसर्च कर मेडिकल हेल्थ की दुनिया में कमाल कर दिया है। जयपुर मूल के भारतवंशी चिकित्सक डॉ. मयंक वत्स ने दुबई से patrika.com के साथ फोन पर की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में यह खुलासा किया। डॉ. मयंक वत्स ने बताया: कोविड के 90% गंभीर लक्षण हिस्टामाइन के ओवरडोज जैसे ही हैं।