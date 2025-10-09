Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Dordora Waterfall: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दोरदोरा जलप्रपात में उमड़ी भीड़, देखें मनमोहक नजारा

Dordora Waterfall: बालोद जिले के सियादेवी जलप्रपात के बारे में सभी लोग जानते है। आपको जिले के एक और जलप्रपात के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत है।

2 min read

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 09, 2025

Dordora Waterfall

Dordora Waterfall: नई पहचान बना रहा जलप्रपात:सियादेवी जलप्रपात के अलावा अब दोरदोरा जलप्रपात भी बालोद जिले का आकर्षण बनता जा रहा है।

Dordora Waterfall

स्थान:यह जलप्रपात खोलझर गांव के पास स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इलाका है।

Dordora Waterfall

ऊंचाई से गिरता जल:लगभग 10 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी इस जलप्रपात को और भी मनमोहक बनाता है।

Dordora Waterfall

बारिश का असर:हाल ही में हुई अच्छी बारिश से छोटा जलाशय ओवरफ्लो हो गया है, जिससे जलप्रपात का दृश्य और भव्य हो गया है।

Dordora Waterfall

पर्यटकों का आकर्षण केंद्र:इन दिनों बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं।

Dordora Waterfall

प्राकृतिक सैरगाह के रूप में उभरता स्थल:दोरदोरा जलप्रपात अब पिकनिक और नेचर फोटोग्राफी के लिए पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है।

Published on:

09 Oct 2025 05:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Photos / Dordora Waterfall: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दोरदोरा जलप्रपात में उमड़ी भीड़, देखें मनमोहक नजारा

