Dordora Waterfall: प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दोरदोरा जलप्रपात में उमड़ी भीड़, देखें मनमोहक नजारा

Dordora Waterfall: नई पहचान बना रहा जलप्रपात:सियादेवी जलप्रपात के अलावा अब दोरदोरा जलप्रपात भी बालोद जिले का आकर्षण बनता जा रहा है।
स्थान:यह जलप्रपात खोलझर गांव के पास स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इलाका है।
ऊंचाई से गिरता जल:लगभग 10 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी इस जलप्रपात को और भी मनमोहक बनाता है।
बारिश का असर:हाल ही में हुई अच्छी बारिश से छोटा जलाशय ओवरफ्लो हो गया है, जिससे जलप्रपात का दृश्य और भव्य हो गया है।
पर्यटकों का आकर्षण केंद्र:इन दिनों बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं।
प्राकृतिक सैरगाह के रूप में उभरता स्थल:दोरदोरा जलप्रपात अब पिकनिक और नेचर फोटोग्राफी के लिए पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है।
