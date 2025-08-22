CG News: खाद की समस्या पर किसानों का हंगामा, सड़क पर बैठकर जताया विरोध, देखें Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र में खाद की समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। जैजैपुर-मालखरौदा मार्ग पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया। इस दौरान मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और सड़क पर ही डटे रहे। लगभग दो घंटे तक किसान सड़क पर बैठकर विरोध करते रहे।
किसानों का कहना है कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से उनकी फसल प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद वितरण में गड़बड़ी हो रही है और छोटे किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है।
अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा और आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। आश्वासन के बाद ही धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई और मार्ग पर आवागमन शुरू हो सका।
