CG News: खाद की समस्या पर किसानों का हंगामा, सड़क पर बैठकर जताया विरोध, देखें Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र में खाद की समस्या को लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। जैजैपुर-मालखरौदा मार्ग पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया। इस दौरान मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।