Maa Lingeshwari Temple: 3 सितंबर को खुलेंगे मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के द्वार, प्रशासन ने कसी कमर

Maa Lingeshwari Temple: मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के द्वार 3 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अश्वन पुसाम की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित हुई।
बैठक में सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया।
Maa Lingeshwari Temple: हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है।
भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।
सुचारु यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों को सौंपी गई है।
