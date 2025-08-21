Patrika LogoSwitch to English

Maa Lingeshwari Temple: 3 सितंबर को खुलेंगे मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के द्वार, प्रशासन ने कसी कमर

Maa Lingeshwari Temple: फरसगांव ब्लॉक के झाटीबन आलोर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के द्वार 3 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

Maa Lingeshwari Temple

Maa Lingeshwari Temple: मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के द्वार 3 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे।

Maa Lingeshwari Temple

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अश्वन पुसाम की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित हुई।

Maa Lingeshwari Temple

बैठक में सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया।

Maa Lingeshwari Temple

Maa Lingeshwari Temple: हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है।

Maa Lingeshwari Temple

भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

Maa Lingeshwari Temple

सुचारु यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों को सौंपी गई है।

Updated on:

21 Aug 2025 01:46 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:45 pm

Maa Lingeshwari Temple: 3 सितंबर को खुलेंगे मां लिंगेश्वरी गुफा मंदिर के द्वार, प्रशासन ने कसी कमर

